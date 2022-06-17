Эксперт рассказал, стоит ли скупать на маркетплейсах товары из IKEA и Zara

На отечественных маркетплейсах стали появляться товары брендов, ранее приостановивших свою работу в России. В частности, речь идет о продукции из IKEA, Zara и Bershka. Разбираемся, стоит ли спешить раскупать товары.



Вторая жизнь на маркетплейсах

На российских маркетплейсах стали появляться товары зарубежных брендов, которые ранее приостановили продажу своей продукции в РФ. В частности, это касается компании IKEA. Товары шведской компании теперь можно найти на "Яндекс.Маркете" и Ozon. Пользователям этих сервисов предлагается приобрести самую разную продукцию из IKEA: от мебели и постельных принадлежностей до предметов декора и посуды.





пресс-служба "Яндекс.Маркета" Специфика работы маркетплейса заключается в том, что десятки тысяч продавцов могут размещать на нашей платформе миллионы товаров. Мы следим за тем, чтобы их качество соответствовало ожиданиям наших пользователей. Действительно, на "Яндекс.Маркете" среди миллионов товаров сейчас есть несколько таких предложений.

Кроме того, мебель и аксессуары для дома от российских поставщиков IKEA вскоре можно будет купить у онлайн-ретейлера Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Поставщики IKEA к нам начали выходить, в частности производители шкафов, мягкой мебели, предметов интерьера. Российские поставщики IKEA смогут воспользоваться программой поддержки от Wildberries и переориентировать свои каналы продаж в сегмент онлайн", – рассказали в компании.

Отмечается, что через этот маркетплейс поставщики IKEA смогут продавать как аксессуары для дачи и дома, так и крупногабаритные товары вроде шкафов и диванов.





Магазины и заводы IKEA приостановили работу в России еще в начале марта. 15 июня шведская компания объявила, что сокращает в стране бизнес и штат сотрудников, а также ищет покупателей на все четыре свои фабрики. Кроме того, в IKEA заявили о намерении распродать оставшиеся на складах товары для дома сотрудникам и клиентам.

Также на Wildberries стали доступны товары брендов Zara, Bershka, Pull&Bear и Massimo Dutti. Эти марки входят в испанскую группу Inditex, которая с марта приостановила работу своих магазинов в России.



Дефицита не будет

Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха в беседе с Москвой 24 посоветовал не торопиться скупать на отечественных маркетплейсах товары ушедших с российского рынка брендов.

"Спешить некуда, потому что с налаживанием логистических цепочек цена на товары будет только снижаться", – сказал специалист.

По его мнению, сами товары никуда не исчезнут, а компании, чье производство было на территории России, выкупят по аналогии с McDonald’s.

В свою очередь, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал Москве 24, что товары ушедших из России брендов не исчезнут окончательно с отечественного рынка.





Артем Соколов президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Правительство приняло ряд решений, которые позволяют насытить товарами наш рынок и разнообразить ассортимент. В первую очередь это решение, которое касается параллельного импорта.

По его словам, также очень значимым является решение, которое касается упрощенного оформления на границе. "Больше не нужны сертификаты, можно использовать только декларации. Сроки оформления с месяца, по сути, сведены до одного дня", – подчеркнул Соколов.

Эксперт допустил, что благодаря всем этим решениям к концу лета цены на некоторые позиции могут даже упасть.

"Если крепкий рубль продержится еще несколько месяцев, то и цена на импортные товары будет падать. Конечно, негативным образом на цену влияют возникшие сложности в логистике. Но товары, которые заехали сейчас, они уже заехали через дорогую логистику. Дороже не будет", – рассуждает Соколов.

Как правило, ретейл после валютных колебаний реагирует в течение одного-двух месяцев, заключил президент АКИТ.

