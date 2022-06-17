Эксперт рассказал, стоит ли скупать на маркетплейсах товары из IKEA и Zara

На отечественных маркетплейсах стали появляться товары брендов, ранее приостановивших свою работу в России. В частности, речь идет о продукции из IKEA, Zara и Bershka. Разбираемся, стоит ли спешить раскупать товары.
Вторая жизнь на маркетплейсах
На российских маркетплейсах стали появляться товары зарубежных брендов, которые ранее приостановили продажу своей продукции в РФ. В частности, это касается компании IKEA. Товары шведской компании теперь можно найти на "Яндекс.Маркете" и Ozon. Пользователям этих сервисов предлагается приобрести самую разную продукцию из IKEA: от мебели и постельных принадлежностей до предметов декора и посуды.
Кроме того, мебель и аксессуары для дома от российских поставщиков IKEA вскоре можно будет купить у онлайн-ретейлера Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Поставщики IKEA к нам начали выходить, в частности производители шкафов, мягкой мебели, предметов интерьера. Российские поставщики IKEA смогут воспользоваться программой поддержки от Wildberries и переориентировать свои каналы продаж в сегмент онлайн", – рассказали в компании.
Отмечается, что через этот маркетплейс поставщики IKEA смогут продавать как аксессуары для дачи и дома, так и крупногабаритные товары вроде шкафов и диванов.
Также на Wildberries стали доступны товары брендов Zara, Bershka, Pull&Bear и Massimo Dutti. Эти марки входят в испанскую группу Inditex, которая с марта приостановила работу своих магазинов в России.
Дефицита не будет
Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха в беседе с Москвой 24 посоветовал не торопиться скупать на отечественных маркетплейсах товары ушедших с российского рынка брендов.
"Спешить некуда, потому что с налаживанием логистических цепочек цена на товары будет только снижаться", – сказал специалист.
По его мнению, сами товары никуда не исчезнут, а компании, чье производство было на территории России, выкупят по аналогии с McDonald’s.
В свою очередь, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал Москве 24, что товары ушедших из России брендов не исчезнут окончательно с отечественного рынка.
По его словам, также очень значимым является решение, которое касается упрощенного оформления на границе. "Больше не нужны сертификаты, можно использовать только декларации. Сроки оформления с месяца, по сути, сведены до одного дня", – подчеркнул Соколов.
Эксперт допустил, что благодаря всем этим решениям к концу лета цены на некоторые позиции могут даже упасть.
"Если крепкий рубль продержится еще несколько месяцев, то и цена на импортные товары будет падать. Конечно, негативным образом на цену влияют возникшие сложности в логистике. Но товары, которые заехали сейчас, они уже заехали через дорогую логистику. Дороже не будет", – рассуждает Соколов.
Как правило, ретейл после валютных колебаний реагирует в течение одного-двух месяцев, заключил президент АКИТ.