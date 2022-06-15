Товары бренда IKEA начали продавать в "Яндекс.Маркете"

На российских маркетплейсах продолжают появляться товары брендов, которые заявляли об уходе с рынка страны. Накануне Wildberries начал продавать товары бренда Zara. А 15 июня "Яндекс.Маркет" начал продавать товары бренда IKEA.

За сколько можно купить мебель? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.