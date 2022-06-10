В Таиланде могут начать принимать карты "Мир". О пилотном проекте, который планируют запустить в королевстве, рассказал посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават.

Сейчас идут переговоры с одним из коммерческих банков и российской стороной. Сначала проект опробуют в самых популярных у туристов местах – на Пхукете и в Бангкоке.

Еще в 2019 году сообщали, что Минэкономразвития собирается внедрить карты "Мир" на территории Таиланда. Этот вопрос стал более чем актуален после того, как платежные системы Visa и MasterCard ограничили свою работу в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.