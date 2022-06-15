Банк России зафиксировал рост нелегальных кредиторов в первом квартале 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Количество нелегальных кредиторов на финансовом рынке в первом квартале 2022 года увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил директор департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.
Всего с начала текущего года было выявлено 170 "черных" кредиторов.
По мнению Ляха, такое увеличение обусловлено переходам мошенников в онлайн-пространство.
"Вырос спрос на удаленное получение финансовых услуг. В том числе займов со стороны граждан. И мошенники в ответ стали активно выходить со своими предложениями в интернете. Сейчас этот тренд не только сохранился, но и усилился. В первом квартале чисто онлайн-проектами было 10% от общего количества выявленных нелегальных кредиторов", – приводит "Газета.ру" его слова.
Как пояснил директор департамента, число выявляемых нелегальных кредиторов обычно растет в ноябре-декабре, когда граждане обращаются к ним за кредитами и займами на новогодние подарки и праздничный стол.
Ранее для противодействия мошенникам Центробанк РФ предложил внедрить механизм самозапрета на выдачу кредитов.
Наличие самоограничений в кредитной истории будет проверяться банками перед выдачей кредитов и займов. При присутствии таких ограничений у кредитора не будет возможности требовать погашения долга, если он все же принял решение о предоставлении такому заемщику кредита.
Новый законопроект поможет людям не платить по мошенническим кредитам
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