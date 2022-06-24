Магазины duty free откроют для вылетающих из РФ в страны ЕАЭС

Магазины duty free могут открыться к августу для вылетающих из России в страны ЕАЭС. Об этом сообщили в Евразийской ассоциации беспошлинной торговли.

При этом цены на товары для таких пассажиров будут на 30% выше, чем для вылетающих в третьи страны. В общей сложности в российских аэропортах примерно 240 магазинов duty free, из которых более 30% не работают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

