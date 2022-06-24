Около 700 рабочих мест появится в двух торговых центрах на западе и юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Торговые центры возведут на западе и юге Москвы в рамках городской программы стимулирования создания новых рабочих мест. Работы пройдут за счет инвесторов, отмечается на портале мэра и правительства столицы.
"…инвестор возведет на улице Элеваторной в Южном административном округе торговый центр площадью восемь тысяч квадратных метров. В реализацию проекта компания вложит более 774 миллионов рублей", – заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам представителя мэрии, в торговом центре смогут работать 430 человек. Сдать объект в эксплуатацию планируют в марте 2025 года.
Другой торговый комплекс возведут в Западном административном округе Москвы. Объект площадью семь тысяч квадратных метров будет расположен на Очаковском шоссе. В ТЦ организуют 250 рабочих мест.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что на данный момент застройщики, участвующие в программе стимулирования создания рабочих мест, имеют право на ставку по банковской гарантии в размере 9,5% годовых. Сами гарантии теперь можно предоставлять не через три месяца, а через полгода после подписания соглашения.
Программа по созданию новых рабочих мест стартовала в Москве в 2020 году. Она направлена на сбалансированную застройку спальных районов и подразумевает льготу для девелоперов при переоформлении земельных участков под строительство жилья, если те одновременно возводят коммерческие, промышленные и социальные объекты.
Накануне, 23 июня, Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому правительство Москвы присвоило статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда четырем строительным проектам. Помимо названных торговых центров речь идет о строительстве многофункционального центра в селе Остафьево и офисно-делового здания в Рублево-Архангельском.
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