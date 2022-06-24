"Тинькофф Инвестиции" введут комиссию за хранение валюты на брокерском счете

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Сервис "Тинькофф Инвестиции" начнет брать комиссию за хранение валюты на брокерских счетах. Речь идет о долларах США, евро и фунтах стерлингов, сообщается на официальном сайте банка "Тинькофф".

В публикации финансовой организации указано, что с 23 июня 2022 года меняются условия по обслуживанию карточных счетов физических лиц в ряде иностранных валют. Аналогичная мера распространяется на брокерские счета, но не затронет ценные бумаги.

"Плата за хранение сумм, превышающих 10 тысяч долларов США, евро или британских фунтов, составит 0,033% в день, или 1% в месяц", – сообщили в банке.

Изменения вступят в силу с 4 июля. При этом клиентам "Тинькофф Инвестиций" в рамках специальной акции предложат продать без комиссий доллары США, евро и британские фунты. Также средства можно будет вложить в приобретение биржевого золота и серебра. В данном случае также не будет взиматься комиссия.

Ранее газета "Известия" сообщила, что ряд кредитных организаций из РФ приостановил открытие накопительных счетов и вкладов в американской и европейской валютах. В числе банков, которые приняли такое решение, – Совкомбанк, ПСБ, Росбанк, "Открытие" и "Тинькофф".

