Производитель красок Tikkurila заявил об уходе с российского рынка

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Финская компания-производитель лакокрасочной продукции Tikkurila приняла решение покинуть рынок РФ, сообщается на сайте организации.

В компании уточнили, что с момента начала специальной военной операции на Украине Tikkurila реализовывала минимальное количество товаров в России для возможности осуществлять выплату зарплаты сотрудникам компании в РФ. При этом ее продукция не продавалась российским госпредприятиям или авиапромышленным организациям.

"Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть Россию. Варианты – либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход", – следует из пресс-релиза.

Уточняется, что прибыль, полученная Tikkurila от деятельности в РФ в 2022 году, будет направлена некоммерческим организациям, занимающимся гуманитарной деятельностью.

Ранее стало известно, что компания IKEA намерена продать все четыре свои фабрики в стране. Также шведы планируют сократить штат розничных магазинов и непосредственно производств. При этом отмечалось, что речь идет не об уходе с рынка, а о сокращении масштабов бизнеса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

