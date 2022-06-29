Московские магазины начали менять ассортимент чипсов и газировки

Московские магазины начали менять ассортимент. На магазинных полках появились чипсы, напоминающие на Lay’s, и напитки, похожие на Coca-Cola. Хотя оригинальная продукция никуда не исчезла с прилавков, однако их стоимость возросла вдвое. Маркетологи объяснили эту ситуацию сложностью с логистикой.

Будут ли еще завозить в РФ оригинальную продукцию? Стоит ли изучить продукты импортозамещения? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.