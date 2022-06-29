Госдума приняла закон о штрафах за выбрасывание мусора из машин

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Госдума приняла закон о штрафах за выбрасывание отходов из автомобилей. С данной инициативой выступили парламентарии Мосгордумы и Мособлдумы, сообщает Агентство "Москва".
Так, согласно проекту, за подобное нарушение граждане могут быть оштрафованы на 10–15 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели – на 20–30 тысяч рублей, компании могут получить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Если нарушение будет замечено автоматической камерой, штраф для автовладельца будет равен 10 тысячам рублей. При этом за повторное нарушение, которое было совершено в течение года, граждане будут оштрафованы на 20–30 тысяч рублей, ИП – на 40–60 тысяч рублей с конфискацией авто.
Выбросившие повторно мусор из автомобиля юрлица могут быть оштрафованы на 60–100 тысяч рублей и также – с конфискацией транспортного средства. При фиксации нарушения камерами автомобилист в этом случае будет оштрафован на 20 тысяч рублей.
Данное наказание касается и владельцев грузовиков, прицепов, тракторов и других самоходных средств. Граждане за выбрасывание отходов могут быть оштрафованы на 40–50 тысяч рублей, ИП – на 60–80 тысяч рублей, компании – на 100–120 тысяч рублей. При автофиксации нарушения положен штраф в размере 100 тысяч рублей.
Ранее юрист предупредил россиян о штрафах за мусор в коридоре. Эксперт пояснил, что штраф за строительный мусор, оставленный в местах общего пользования, составляет от 1 до 2 тысяч рублей.
Если при этом владелец жилья выбрасывает в коридоре еще и легковоспламеняющиеся предметы, то ему придется заплатить от 2 до 3 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности. Общие расходы в этом случае могут доходить до 5 тысяч рублей.
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