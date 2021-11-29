Юрист предупредил россиян о штрафах за мусор в коридоре

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Член совета адвокатской палаты Воронежской области Игорь Татарович предупредил россиян о штрафах за мусор в коридоре. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

Татарович пояснил, что штраф за строительный мусор, оставленный в местах общего пользования, составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Если при этом владелец жилья выбрасывает в коридоре еще и легковоспламеняющиеся предметы, то ему придется заплатить от 2 до 3 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности. Общие расходы в этом случае могут доходить до 5 тысяч рублей.

Эксперт напомнил, что для борьбы с соседом, не спешащим выкидывать мусор в положенные места, жильцы вправе обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Организация зафиксирует нарушения и проведет с собственником беседу.

Если требования УК будут проигнорированы, соседи могут подать заявление в региональный Роспотребнадзор. В нем необходимо указать номер квартиры, частоту нарушений, а также предоставить фото- или видеодоказательства и подтвердить факт обращения в УК.

На основании этого ведомство проведет проверку и вынесет постановление о привлечении к административной ответственности. Хорошим подспорьем в борьбе с мусорящим соседом может стать обращение в пожарную инспекцию.

"Даже если строительный мусор уберут после заявления в Роспотребнадзор или пожарную инспекцию, но доказательств нарушения чистоты и захламления будет достаточно, то виновных оштрафуют на основании предоставленных материалов", – подчеркнул Татарович.

Ответственность за мусорные пакеты, брошенные возле квартиры, аналогична той, что предусмотрена за строительный мусор на лестничной клетке. Однако в этом случае нарушителя можно также наказать штрафом за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Он составляет от 2 до 3 тысяч рублей.

При этом эксперт не рекомендовал размещать плакаты или оставлять сообщения в домовых чатах с публичным порицанием и указанием номера квартиры мусорящего. Это является нарушением закона о персональных данных и наказывается штрафом в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

"Привлечь публичное внимание к нечистоплотным соседям можно лишь, если вынесено постановление компетентного органа к административной ответственности", – заключил Татарович.

Ранее стало известно, что водителей будут штрафовать за выбрасывание мусора из машины. Штраф предлагают установить на уровне в 3 тысячи рублей. За повторное нарушение выпишут квитанцию уже на 5 тысяч рублей. В случае если нарушение нанесло вред окружающей среде или здоровью людей, заплатить придется 7 тысяч рублей.

