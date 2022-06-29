Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Комфортная летняя погода сохранится в Москве до конца текущей недели. Об этом в эфире программы "Соловьев Live" рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Малооблачная погода, без осадков. <...> В общем, идеальное лето продолжается. Такая картина будет как минимум до конца текущей недели", – сказал метеоролог.

По его словам, в четверг днем воздух в Москве прогреется до 25 градусов, по области – до 21–26 градусов. В ночь на 30 июня в столице похолодает до 10–12 градусов, а в Подмосковье – до 7–12 градусов.

В среду между тем максимальная температура воздуха в столичном регионе составит 26 градусов. Ожидается сухая малооблачная погода. Влажность воздуха – около 40%.

Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба.

