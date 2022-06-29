Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 29 июня, в столичном регионе ожидается небольшая облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 24–26 градусов, по области – 21–26 градусов. Ветер восточный 5–10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в столичном мегаполисе в дневные часы по-прежнему будет преобладать термический дискомфорт с выраженным дефицитом кислорода, что характерно для городских условий.

Ранее жителям столицы пообещали новую волну тридцатиградусной жары. Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отметил, что с пятницы, 1 июля, температура будет прибавлять 2–3 градуса каждый день. Жара ожидается с 2 до 6 июля. Однако нынешние июньские показатели уступают 2021 году. Тогда в городе зафиксировали 34,5 градуса.

При этом, по словам синоптика, со вторника, 28 июня, до пятницы, 1 июля, столбики термометров опустятся до 25–27 градусов.

