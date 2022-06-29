Врач назвал последствия длительного использования кондиционера в офисе

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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал о правилах использования кондиционера в жаркую погоду. Об этом сообщает RT.
По словам специалиста, важно не допускать сильного перепада между температурой на улице и в помещении. Максимальная разница должна составлять 6 градусов, подчеркнул эксперт.
"Человек, который длительное время находился под потоком слишком холодного воздуха, будет чувствовать себя разбитым, могут начать болеть мышцы, вполне может развиться шейный или поясничный миозит. Особенно если перед этим вы были на улице, вспотели, а потом вернулись в офис под кондиционер", – рассказал Водовозов.
Он подчеркнул, что существуют определенные нормативы, регламентирующие количество рабочих часов в зависимости от температуры в офисе.
Водовозов добавил, что люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы плохо переносят жару и духоту, им показано находиться в помещении с кондиционером.
Ранее ведущий продакт-менеджер ТПХ "Русклимат" Станислав Макухин рассказал, как правильно выбрать кондиционер. Он уточнил, что существуют четыре вида кондиционеров: сплит-система, инверторная, мульти-сплит-система и мобильный или напольный кондиционер. При покупке эксперт рекомендовал учитывать размеры комнаты и расположение источников тепла, в том числе людей.
Для расчета можно воспользоваться формулой: 1 киловатт на холод или обогрев равен 10 "квадратам" помещения.
Цены на кондиционеры в РФ выросли на 30–40%
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