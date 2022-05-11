Эксперт назвал самые частые ошибки при покупке кондиционера

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Покупатели часто выбирают кондиционер без учета размеров комнаты и игнорируют диапазон температур, рассказал ведущий продакт-менеджер ТПХ "Русклимат" Станислав Макухин.
Он уточнил, что существуют четыре вида кондиционеров: сплит-система, инверторная, мульти-сплит-система и мобильный или напольный кондиционер. При покупке эксперт рекомендовал учитывать размеры комнаты и расположение источников тепла, в том числе людей.
Для расчета можно воспользоваться формулой: 1 киловатт на холод или обогрев равен 10 "квадратам" помещения.
"Выбирая кондиционер с низкими максимальными рабочими температурами, нужно быть готовым к тому, что при сильном превышении установленных параметров прибор не будет работать", – отметил Макухин в беседе с РИА Новости.
Для желающих уменьшить потребление электроэнергии эксперт посоветовал инверторные кондиционеры с классом энергосбережения А++ или А+++. Такие кондиционеры будут на 30–50% дороже, но в дальнейшем можно сэкономить на электричестве до 40%.
Сэкономить также получится и с кондиционером, которым можно управлять удаленно через Wi-Fi.
Ранее начальник отделения отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве Александр Кузин назвал способы, как воры могут определить, дома хозяева или нет.
Эксперт пояснил, что самый явный признак отсутствия владельцев квартиры – это переполненный почтовый ящик, а также рекламные флаеры на двери. Он рекомендовал попросить родственников или соседей убирать всю корреспонденцию в случае отъезда.
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