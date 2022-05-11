Эксперт назвал самые частые ошибки при покупке кондиционера

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Покупатели часто выбирают кондиционер без учета размеров комнаты и игнорируют диапазон температур, рассказал ведущий продакт-менеджер ТПХ "Русклимат" Станислав Макухин.

Он уточнил, что существуют четыре вида кондиционеров: сплит-система, инверторная, мульти-сплит-система и мобильный или напольный кондиционер. При покупке эксперт рекомендовал учитывать размеры комнаты и расположение источников тепла, в том числе людей.

Для расчета можно воспользоваться формулой: 1 киловатт на холод или обогрев равен 10 "квадратам" помещения.

"Выбирая кондиционер с низкими максимальными рабочими температурами, нужно быть готовым к тому, что при сильном превышении установленных параметров прибор не будет работать", – отметил Макухин в беседе с РИА Новости.

Для желающих уменьшить потребление электроэнергии эксперт посоветовал инверторные кондиционеры с классом энергосбережения А++ или А+++. Такие кондиционеры будут на 30–50% дороже, но в дальнейшем можно сэкономить на электричестве до 40%.

Сэкономить также получится и с кондиционером, которым можно управлять удаленно через Wi-Fi.

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