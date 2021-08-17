Эксперт объяснил, почему могут демонтировать кондиционер

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Кондиционер в доме могут демонтировать по решению суда, если оборудование установлено с нарушениями, рассказал РИА Недвижимость заместитель гендиректора по строительству и эксплуатации компании "ПИК-Комфорт" Владислав Лукьянов.

По словам специалиста, установка кондиционеров в жилых домах возможна строго с соблюдением норм СанПиН. Иногда она может требовать дополнительных согласований. Законность установки сплит-системы определяется требованиями конкретного региона.

Так, в Москве существует требование об отводе конденсата из кондиционеров. Обычно конденсат требуют отводить в систему канализации. А вот на площадки перед входом в жилые здания, окна, балконы и крыши коммерческих зданий конденсат попадать не должен.

"Так как обычно сантехнические комнаты находятся далеко от внешних стен, то для отвода воды потребуется установка помпового насоса, который будет качать воду из сплит-системы в систему водоотведения", – пояснил Лукьянов.

Внешние блоки кондиционеров не должны мешать соседям. Сплит-систему могут демонтировать, если она закрывает свет и обзор, создает лишний шум, а конденсат попадает на чужие окна или подоконники. Эксперт напомнил, что, согласно гражданскому кодексу, распоряжаться общедолевым имуществом, куда входят и фасады, можно лишь на основании решения общего собрания собственников.

По словам Лукьянова, обычно о неправильной установке кондиционеров управляющую компанию информируют соседи. УК проводит проверку. В случае, если сплит-система действительно установлена неправильно, собственнику выдается предписание об устранении нарушения в досудебном порядке. Если предписание игнорируется, то управляющая компания и соседи в праве подать в суд. По решению суда сплит-систему демонтируют. Расходы несет собственник квартиры, в которой установлен кондиционер.

Ранее доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов призвал россиян не прятаться от жары в автомобилях с кондиционером. По словам эксперта, находиться в припаркованной машине с включенным двигателем опасно. Негерметичность в системе выпуска может привести к попаданию угарного газа в салон.