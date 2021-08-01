Россиян призвали не прятаться от жары в автомобилях с кондиционером

Находиться в припаркованной машине с работающим кондиционером долгое время вредно для автомобиля и может быть смертельно опасно для человека, сообщил в интервью радио Sputnik доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов.
По словам специалиста, если у человека дома нет кондиционера, а в машине есть, возникает соблазн на некоторое время укрыться от жары в автомобиле. Он подчеркнул, что некоторые спят в припаркованной машине с работающим двигателем и включенным кондиционером. Однако спасаться от зноя подобным образом очень рискованно, объяснил специалист.
"Я бы вообще не рекомендовал длительное время находиться в припаркованной машине с работающим двигателем – ни в жару, ни в холод, потому что это одна из возможных причин летального исхода. Если есть негерметичность в системе выпуска, угарный газ попадает в салон. Автомобиль – средство передвижения, а для того, чтобы поесть и поспать, есть специальные заведения. Спать в автомобиле – не лучший вариант", – сказал Зиманов.
Он добавил, что для автомобиля вредно гонять по несколько часов двигатель на холостом ходу.
Ранее врач-косметолог Юлия Ляшенко предупредила о вреде солнечных лучей в городской суматохе. Специалист посоветовала обратить внимание на фототип кожи и выбирать солнцезащитный крем в зависимости от этого.
Эксперт также порекомендовала в период с 12 до 16 часов не выходить под прямые лучи без защиты. Кроме того, нужно уделить внимание защите головы от солнечных лучей.
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