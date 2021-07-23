Эксперты назвали опасные последствия сна с включенным вентилятором

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Эксперты портала Sleep Advisor предупредили об опасных последствиях, которые влечет за собой частое применение вентилятора, в том числе во время сна, передает Daily Mail.

Специалисты рассказали о высокой вероятности развития приступов астмы из-за проветривания. Кроме того, не исключается и обострение аллергических реакций.

"Внимательно посмотрите на свой вентилятор. Если он собирает пыль на лопастях – она разлетается по воздуху каждый раз, когда вы его включаете", – предостерегли эксперты.

В ночное время вентилятор представляет определенную опасность для кожи. Наиболее вероятно пересыхание кожи лица из-за постоянных потоков воздуха.

В связи с притоком прохладного воздуха спящий человек также может застудить голову и шею. Не исключается и образование напряжения в мышцах и судорог из-за работы вентилятора.

Заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов ранее рассказал, как сэкономить на охлаждении в жару. Он предложил применять инверторный кондиционер.