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Общество

08:27

Эксперт рассказал, как сэкономить на охлаждении воздуха в жару

общество погода

Фото: depositphotos/sbotas

Инверторный кондиционер и многотарифный учет электроэнергии помогут уменьшить счета в жару. Об этом РИА Новости рассказал заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов.

Специалист напомнил, что из-за кондиционирования и охлаждения воздуха в теплые месяцы растут расходы на электроэнергию как для населения, так и для бизнеса. В период, когда воздух прогревается до аномально высоких температур, указанные расходы увеличиваются еще существеннее.

Он указал, что потребление электроэнергии кондиционером зависит от режима эксплуатации, мощности и типа устройства.

"Кроме того, на потребление электроэнергии кондиционером влияют температура воздуха на улице и площадь помещения. Наиболее экономичными являются инверторные кондиционеры с классом энергоэффективности А и выше", – подчеркнул Колобов, уточнив, что из отличительной особенностью работы инверторной системы является ее непрерывность.

Специалист отметил, что в южных регионах, где высокие температуры держатся круглые сутки, продолжительность непрерывного использования кондиционера порой превышает 12 часов в день.

"В этом случае гражданам стоит задуматься о многотарифном учете электроэнергии и приобретении инверторного кондиционера", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что благодаря таким мерам возможно сэкономить до 75% расходов на электроэнергию.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рекомендовала не допускать резких перепадов температуры в жару во избежание простуды и других проблем со здоровьем. Она отметила, что следует устанавливать на кондиционере правильный температурный режим.

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