Терапевт назвал лучшие способы освежиться дома в сильную жару

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Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал Москве 24 о самых действенных способах освежиться в сильную жару, когда человек находится дома.
Ранее сообщалось, что в среду, 23 июня, в столице может быть установлен двойной рекорд температуры. Суточный максимум этого дня был зафиксирован в 1948 году и составил 33,6 градуса. При этом 1901 году принадлежит рекорд всего июня: тогда воздух прогрелся до 34,7 градуса. За всю историю метеонаблюдений это самая высокая температура, зафиксированная в городе.
По словам врача-терапевта, в сильный зной вентиляторы охладиться уже не помогут, так как они будут только раздувать горячий воздух.
"Выше 30–32 градусов вентилятор уже перестает охлаждать. Кто ездит на мотоциклах, тот знает, что в жару продувание не спасет, просто как под горячий фен суешься. Если окна выходят на разные стороны дома, то их лучше открывать, чтобы была хоть какая-то циркуляция воздуха", – пояснил он.
Более действенным в домашних условиях будет кондиционер, но главное в этом вопросе знать меру, подчеркнул специалист.
Врач отметил, что сейчас фиксируется всплеск простудных заболеваний, больше пациентов приходят в поликлиники с ангиной. По его мнению, в этом виноваты в том числе неправильно настроенные кондиционеры.
"Люди в жару на радостях полезли под кондиционеры. Если еще прийти домой вспотевшим и под кондиционер встать, то очень легко потерять контроль и переохладиться. Каждый год на фоне высоких уличных температур мы видим всплеск простудных заболеваний, это было еще до COVID-19", – подчеркнул собеседник Москвы 24.
Терапевт добавил, что, помимо прочего, ненадолго справиться с жарой поможет холодный душ – с температурой воды 21–23 градуса. Но он также не всем подойдем, поскольку у "сердечников" резкое охлаждение может вызывать спазм сосудов, в том числе коронарных, предупредил специалист.
Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о правилах пользования кондиционером. Заходя в квартиру или в офис после улицы, необходимо не резко, а постепенно охлаждать воздух: чтобы температурный интервал был не больше 6–8 градусов. По ее словам, также нужно избегать прямых потоков холодного воздуха: рекомендуется сидеть на расстоянии не менее полтора-двух метров от устройства. Кроме этого, врач посоветовала регулярно чистить фильтры кондиционера.
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