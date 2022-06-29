Синоптик назвал "идеальной" погоду, установившуюся в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Идеальная погода установилась в Москве в среду, 29 июня, сообщил в эфире программы "Соловьев Live" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в городе ожидается идеальный температурный режим, соответствующий по многолетним значениям макушке лета. То есть прогнозируется комфортная температура, осадки исключены, ветер легкий, освежающий – не более 2–7 метров в секунду. В разгар дня столбики термометров в Москве прогреются до 23–25 градусов.

Тишковец подчеркнул, что со вчерашнего дня характер погодных условий не изменился.

"Практически на всей Русской равнине правит антициклон с центром над акваторией Белого моря. Он защищает регион от ненастий, и за счет него погода будет теплой", – сказал синоптик.

Ранее жителям столицы пообещали новую волну тридцатиградусной жары. Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отметил, что с пятницы, 1 июля, температура будет прибавлять 2–3 градуса каждый день.

Новая волна тридцатиградусной жары ожидается с 2 июля вплоть до 6 июля. Однако нынешние июньские показатели уступают 2021 году. Тогда в городе зафиксировали 34,5 градуса. При этом, по словам синоптика, со вторника, 28 июня, до пятницы, 1 июля, столбики термометров опустятся до 25–27 градусов.

