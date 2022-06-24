В России может значительно сократиться ассортимент газировки

Российским производителям не хватает углекислого газа для производства газировки. Раньше его получали при изготовлении удобрений, а сейчас экспорт упал почти наполовину.

Неужели рынок газировки выдохнется или есть альтернативные источники? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

