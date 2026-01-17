Форма поиска по сайту

17 января, 20:26

Культура

Заслуженная артистка РФ Ненашева госпитализирована из-за боли в груди

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов

Заслуженная артистка России Галина Ненашева госпитализирована с нестабильной стенокардией, рассказал газете "Известия" источник.

По его словам, артистке стало плохо дома. Ей вызвали бригаду скорой помощи, в результате медики приняли решение забрать ее в больницу.

Ненашева обрела популярность в Советском Союзе, в частности, благодаря выступлениям с певцом Муслимом Магомаевым. Кроме того, она исполняла песни в известных фильмах, а среди ее самых популярных песен – "Белая лебедь", "Синева" и "Шум берез".

Ранее госпитализировали театрального режиссера, педагога и бывшую актрису Театра на Таганке Наталью Ковалеву. Причины ее госпитализации не разглашаются. Из-за этого было принято перенести премьеру постановки "Легенду о Паганини", которая планировалась на Новой Сцене 20, 21 февраля и 14, 26 марта.

