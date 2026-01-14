Форма поиска по сайту

14 января, 18:46

Культура

Театрального режиссера Наталью Ковалеву госпитализировали

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Театральный режиссер, педагог и бывшая актриса Театра на Таганке Наталья Ковалева доставлена в больницу. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Причины госпитализации не разглашаются.

В Театре Вахтангова Ковалева поставила спектакли "Наш класс" по пьесе Тадеуша Слободзянека и "Очарованный странник" по повести Николая Лескова. Сейчас она работает над постановкой "Легенда о Паганини" по пьесе Владимира Балашова.

Премьера последнего планировалась на Новой сцене 20, 21 февраля и 14, 26 марта, однако из-за госпитализации режиссера ее решили перенести.

"О дате премьеры будет сообщено дополнительно, предполагаем, что она состоится в конце театрального сезона (май – июнь)", – добавили в культурном учреждении.

Ранее СМИ писали, что заслуженную артистку России Людмилу Поргину экстренно госпитализировали с нарушением кровоснабжения мозга. Сообщалось о якобы риске повторного инсульта и о жалобах артистки на сильное головокружение.

Тем не менее актриса опровергла эту информацию, назвав ее враньем. Она отметила, что находится дома.

