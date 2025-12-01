Людмила Поргина опровергла информацию о своей госпитализации

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Заслуженная артистка России Людмила Поргина опровергла ТАСС информацию о своей госпитализации.

"Это все вранье. Я сижу дома, встала в 07:00, накормила кошек и собак, а сейчас пойду гулять с ними", – сказала она.

В СМИ ранее появилась информация, что Поргину экстренно госпитализировали с нарушением кровоснабжения мозга. Сообщалось о якобы риске повторного инсульта и о жалобах артистки на сильное головокружение.

Ранее телеграм-каналы также распространили информацию о проблемах со здоровьем народного артиста России Владимира Стеклова.

По утверждениям журналистов, у него якобы нашли рак предстательной железы, после чего провели операцию с помощью роборуки, удалив злокачественную опухоль. Представитель артиста опроверг слухи.

