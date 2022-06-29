В ГД предлагают отменить штрафы за невключенные поворотники и грязные номера – СМИ

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В Госдуму внесли законопроект, предполагающий замену штрафов за незначительные нарушения на предупреждение, сообщает газета "Известия".

В частности, речь идет о наказании за грязный номер, забытые дома права или документы на машину, невключенный указатель поворота. Кроме того, только предупреждение будет положено за нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями.

Кроме того, в материале отмечается, что законопроект предполагает полный отказ от штрафов за управление коммерческим транспортом, не прошедшим техосмотр.

"Отказ от наказания по ч.1.1 ст. 12.5 является прямым следствием нехватки пунктов технического осмотра, в которых можно было бы осуществить технический осмотр ряда видов коммерческого транспорта (автобусы, троллейбусы, грузовики и проч.)", – говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили лишить злостных нарушителей правил дорожного движения скидки на оплату штрафов. Так, за повторное управление транспортным средством без прав будет грозить штраф вплоть до 100 тысяч рублей. Если же человек ранее привлекался по части 4 статьи 12.7 КоАП, то ему будет грозить уже уголовная ответственность с возможностью лишения свободы до одного года.

Теперь же депутаты предлагают дополнить законопроекты положением о лишении права на оплату штрафа со скидкой в размере 50% водителей, повторно севших за руль, вопреки решению суда. Поправки планируется рассмотреть на следующей неделе.

До этого правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность лишения водительских прав автомобилистов при выявлении у них болезней, несовместимых с вождением. Для этого предлагается создать специальную базу данных для обмена информацией между Минздравом и МВД.

