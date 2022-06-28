В России могут отменить скидки на штрафы злостным нарушителям ПДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Госдуме предложили лишить злостных нарушителей правил дорожного движения скидки на оплату штрафов. Об этом сообщает "Коммерсант".

Уточняется, что 27 июня комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал внести поправки в два законопроекта, направленные на ужесточение наказания за вождение без прав. В середине июня документы были приняты в I чтении.

Так, за повторное управление транспортным средством без прав будет грозить штраф вплоть до 100 тысяч рублей. Если же человек ранее привлекался по части 4 статьи 12.7 КоАП, то ему будет грозить уже уголовная ответственность с возможностью лишения свободы до одного года.

Теперь же депутаты предлагают дополнить законопроекты положением о лишении права на оплату штрафа со скидкой в размере 50% водителей, повторно севших за руль, вопреки решению суда. Поправки планируется рассмотреть на следующей неделе.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность лишения водительских прав автомобилистов при выявлении у них болезней, несовместимых с вождением. Для этого предлагается создать специальную базу данных для обмена информацией между Минздравом и МВД.

