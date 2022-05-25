У злостных нарушителей ПДД смогут конфисковывать транспортные средства

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Транспортные средства смогут изымать у злостных нарушителей правил дорожного движения в РФ. Такая норма указана в законопроекте о мерах профилактики преступлений на дорогах, который внесли на рассмотрение в Госдуму.
Как рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, документ направлен на повышение безопасности на дорогах страны.
"Цель законопроекта, прежде всего, – сбережение жизней водителей, пешеходов и пассажиров, а также упреждение административных правонарушений и уголовных преступлений", – подчеркнула парламентарий.
Яровая уточнила, что основанием для конфискации транспортного средства может стать обвинительный приговор по делам о тяжком вреде здоровью или смерти человека вследствие нарушения ПДД.
Другой пункт инициативы предлагает ввести ужесточение административного наказания в виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей по решению суда для лишенных прав лиц, управляющих транспортным средством.
С 10 января 2022 года в России вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей, которые грубо нарушают ПДД на регулярной основе. Наказание предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: