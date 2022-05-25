У злостных нарушителей ПДД смогут конфисковывать транспортные средства

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Транспортные средства смогут изымать у злостных нарушителей правил дорожного движения в РФ. Такая норма указана в законопроекте о мерах профилактики преступлений на дорогах, который внесли на рассмотрение в Госдуму.

Как рассказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, документ направлен на повышение безопасности на дорогах страны.

"Цель законопроекта, прежде всего, – сбережение жизней водителей, пешеходов и пассажиров, а также упреждение административных правонарушений и уголовных преступлений", – подчеркнула парламентарий.

Яровая уточнила, что основанием для конфискации транспортного средства может стать обвинительный приговор по делам о тяжком вреде здоровью или смерти человека вследствие нарушения ПДД.

Другой пункт инициативы предлагает ввести ужесточение административного наказания в виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей по решению суда для лишенных прав лиц, управляющих транспортным средством.

С 10 января 2022 года в России вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей, которые грубо нарушают ПДД на регулярной основе. Наказание предусматривает до 3 лет лишения свободы.

