В ГИБДД заявили, что лихачей на дорогах будут выявлять исключительно сотрудники ДПС

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Лихачей на дорогах будут ловить лично сотрудники ДПС, а не камеры. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
"Необходимым условием применения статьи 264.2 УК РФ выступает необходимость выявления правонарушения непосредственно уполномоченным должностным лицом полиции. Нарушения, зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, для целей статьи 264.2 УК РФ не применимы", – отмечается в телеграм-канале ведомства.
В ГИБДД уточнили, что необходимым значением для нового состава преступления имеет факт наличия у водителя административного наказания в виде лишения права управления автомобилем за повторное превышение скорости либо за повторный выезд на встречку.
В подобном случае уголовная ответственность наступает независимо от того, какое правонарушение совершено в последующем, пояснили в Госавтоинспекции.
"При этом часть вторая статьи 264.2 УК РФ устанавливает ответственность в отношении лиц, уже имеющих судимости по данной статье", – отметили представители ведомства.
Закон об ужесточении наказания для водителей, регулярно грубо нарушающих ПДД, Владимир Путин подписал в конце декабря. С 10 января данный закон вступил в силу.
Согласно закону, автомобилистам, которые ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час, за повторное нарушение грозит наказание в виде 3 лет лишения свободы, а также запрет заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.
Также к нарушителям могут быть применены штрафные санкции в размере 300–500 тысяч рублей или суммарной заработной платы за 2–3 года. До 2 лет колонии могут получить водители, лишенные права управлять транспортным средством и пойманные за рулем.
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