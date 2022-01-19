В Госдуме предложили конфисковывать машины у лишенных прав водителей

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила конфисковывать автомобили у водителей, лишенных прав за езду в нетрезвом виде или опасное вождение. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Накануне в ходе заседания рабочей группы по установлению ответственности за опасное вождение парламентарий усомнилась в эффективности действующего законодательства в отношении лихачей. Она задалась вопросом, как долго могут применяться меры административного воздействия в отношении нарушителя, если он не исполняет постановление суда.

По мнению Яровой, автомобиль стоит признать в качестве орудия преступления и конфисковать его, если он используется человеком, лишенным водительских прав по какой бы то ни было причине. При этом важно четко сформулировать соответствующие нормы, в частности определить понятие "опасное вождение".

Замначальника Госавтоинспекции МВД РФ Владимир Кузин пообещал уточнить критерии злостных правонарушителей.

На сегодняшний день Общественная палата РФ рассматривает под опасным вождением череду следующих друг за другом в разных комбинациях нарушений, ранее уже закрепленных в ПДД. В их числе – несоблюдение дистанции, резкое торможение, отказ уступить дорогу транспортному средству при перестроении и другие.

Ранее в России вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей, которые грубо нарушают ПДД на регулярной основе. Речь идет об автомобилистах, которые ранее привлекались к административной ответственности за выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час. За повторное нарушение им грозит наказание в виде 3 лет лишения свободы, а также запрет заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.