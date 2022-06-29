Новые покупатели Lada Granta будут подписывать дополнительные документы – СМИ

Покупатели Lada Granta в антисанкционной комплектации должны подписать дополнительные документы, рассказали в СМИ. Дело в том, что будущие автовладельцы должны согласиться с отсутствием навигационной системы ГЛОНАСС в машине. Также на Lada Granta нельзя будет выехать за границу.

Об отсутствии системы ГЛОНАСС и ограничении на выезд за рубеж – в эфире телеканала Москва 24.