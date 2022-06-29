Таблички "Переходите пешком" появились еще на 23 улицах Москвы. Их установил столичный Дептранс в местах, где чаще всего происходили аварии с электросамокатами и велосипедами.

Так, таблички появились на Новоданиловской набережной, улицах Ташкентской, Шаболовской, Симферопольском бульваре. Больше всего указателей разместили на севере, юго-западе и в центре Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

