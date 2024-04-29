Полиция Чехии обвинила ГРУ России во взрывах на складах с боеприпасами для Киева

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Прага обвинила Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны России в причастности к двум взрывам на чешских складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба полиции республики.

По заявлению чешской полиции, взрыв стал результатом "диверсионной операции российской военной разведки", целью которой было воспрепятствовать доставке оружия и снарядов в район "проведения операций российской армии".

Боеприпасы на складе принадлежали немецкой компании Imex и предназначались для поставок Киеву. Взрывы на складах произошли в октябре и декабре 2014 года. Вскоре после произошедшего Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по данным чешских властей, приезжали в регион, где произошли взрывы.

При этом чешская полиция отмечает нехватку информации по данному делу и сообщает, что подозреваемые находятся в России, а власти РФ отказались удовлетворить запросы Праги, поэтому на данный момент возможности расследования исчерпаны.

Ранее польские СМИ сообщали о ликвидации якобы российской шпионской сети, планировавшей взрывы поездов с оружием и гуманитарной помощью для Украины. Отмечалось, что с марта по июль прошлого года правоохранители задержали 15 человек, обвиняемых в шпионаже в пользу российской военной разведки ГРУ.

