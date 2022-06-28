Специалисты рассказали о ходе строительства МЦД-4. Четвертый диаметр протянется на 86 километров и пройдет от Апрелевки до Балашихи. Также он объединит семь вокзалов – от Курского до Белорусского. Благодаря большому количеству пересадок и сокращенным интервалам движения поездов москвичи смогут меньше времени тратить на дорогу.

О процессе работ на станциях Лесной Городок, Мещерская и Очаково – в эфире телеканала Москва 24.