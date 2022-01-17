Питание для московских молочных кухонь начали изготавливать в Москве

Питание для столичных молочных кухонь теперь делают в Москве. Специальную линию создали на Царицынском комбинате. Благодаря новому городскому контракту сухую смесь больше не нужно закупать в регионах и Белоруссии.

Стоимость контракта составляет более 30 миллиардов рублей. Он обеспечивает поставку почти 40 наименований продукции на московские молочные кухни.

Мэр Москвы рассказал о работе по привлечению инвестиций и импортозамещению. В частности, он напомнил о системе офсетных контрактов, один из которых заключен с компанией "Вимм-Билль-Данн". Такой договор предусматривает обязательства по закупке продуктов в обмен на инвестиции и создание импортозамещающих производств.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.