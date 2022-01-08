Собянин подвел итоги работы городских благотворительных сервисов в 2021 году

12:02
Фото: sobyanin.ru
В 2021 году москвичи с помощью городских сервисов пожертвовали на благотворительность 77,6 миллиона рублей, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
"В прошлом году добрые сервисы Москвы собрали пожертвования на сумму 77,6 миллиона рублей. Все эти деньги, до последней копейки, были перечислены в благотворительные фонды и истрачены на добрые дела. И я от всей души благодарю москвичей, которые помогают делать наш город добрее и лучше", – написал мэр.
Собянин напомнил, что москвичи могут сделать пожертвование на благотворительные цели с помощью перевода баллов, начисленных в рамках программы "Миллион призов". По его словам, в минувшем году эту возможность использовали многие участники электронного голосования на выборах в Госдуму.
Также мэр отметил, что пожертвовать на благотворительность можно баллы, заработанные на платформе "Активный гражданин". По словам Собянина, в 2021 году пользователи портала и участники программы "Миллион призов" перевели 4,4 миллиона рублей благотворительному фонду помощи тяжелобольным детям "РУСФОНД", а также помогли другим организациям.
"Благотворительный фонд защиты животных "Вирта" закупил 25 рециркуляторов, 12 обогревателей, аппарат УЗИ и другое дорогостоящее оборудование для приютов. <...> Давайте и в новом году не будем забывать делать наш город добрее", – добавил Собянин.
Как сообщалось, с 1 ноября в Москве начали работу пять автобусов службы "Социальный патруль", в которых бездомные люди смогут согреться, выпить горячего чая и получить теплую одежду.
Автобусы в круглосуточном режиме курсируют по улицам, а также выезжают на вызовы с просьбой помочь бездомному человеку. Людям также помогают в оформлении регистрации, пенсионных выплат, групп инвалидности.
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