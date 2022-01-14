Собянин осмотрел лабораторию по секвенированию генома COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин посетил Диагностический центр лабораторных исследований Депздрава на Варшавском шоссе. Мэр отметил, что в столице создана одна из мощных систем лабораторных исследований для борьбы с пандемией COVID-19.

"Сегодня в нее включены 25 лабораторий: городские, федеральные и частные. Москва способна обрабатывать за 10 дней около 700 тысяч таких исследований. Реально производится в день от 40 до 50 тысяч. Этого достаточно, чтобы обеспечить исследования всех желающих и понять, какая эпидемиологическая ситуация в Москве", – рассказал Собянин.

Градоначальник напомнил, что в июне 2021 года на базе центра диагностических исследований была создана специальная лаборатория по секвенированию штаммов коронавируса.

"Сегодня, это, пожалуй, одна из крупнейших лабораторий, которая выдает около 1,5 тысячи исследований за неделю", – подчеркнул он.

В свою очередь, директор ГБУЗ Москвы "Диагностический центр лабораторных исследований" Андрей Комаров добавил, что в центре есть крупнейшая ПЦР-лаборатория, выполняющая в настоящее время до 10–12 тысяч исследований в сутки.

"С сегодняшнего дня разработана новая тест-система ПЦР на обнаружение "Омикрона". С сегодняшнего дня мы ее начинаем испытывать и внедрять в широкую практику", – сказал он.

В материалах пресс-службы мэрии и правительства столицы говорится, что для проведения секвенирования генома коронавируса в центре есть специальное оборудование, включая секвенаторы Illumina MySeq dx, систему капиллярного секвенирования "Нанофор-05" и систему генетических исследований Agena.

Всего специалисты центра провели около 11,3 тысячи полногеномных секвенирований вируса.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что заменить текущий вариант вакцины "Спутник V" на ее новую версию, адаптированную под штамм коронавируса "Омикрон", можно за 2,5–3 месяца. Он пояснил, что скорость этого процесса зависит в большей степени не от темпа работы ученых, а от масштабов формальных процедур, которые необходимо осуществить для изменения основания препарата с одного штамма на другой.

