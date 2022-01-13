Среди пациентов с "Омикрон"-штаммом есть дети раннего возраста – эксперт Роспотребнадзора

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Среди пациентов с новым штаммом коронавируса "Омикрон" есть дети раннего возраста. Такими данными поделилась заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в беседе с ТАСС.
"Данные уточняются", – подчеркнула она.
По предварительным данным из ЮАР, наиболее выражено симптомы нового варианта коронавируса проявляются у детей до трех лет. При этом информации о тяжести заболевания у несовершеннолетних на данный момент нет.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что новый штамм коронавируса "Омикрон" станет окончанием пандемии. По словам ученого, коронавирус вскоре уйдет в другую популяцию.
До этого врач Медицинского института в Нью-Дели Анимеш Арья рассказал, что свойственная детскому организму повышенная частота дыхания делает детей более уязвимыми перед "Омикроном". Эксперт пояснил, что новый вариант коронавируса в основном поражает верхние дыхательные пути.
В ВОЗ назвали новые симптомы "Омикрона"
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