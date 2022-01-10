В Роспотребнадзоре оценили скорость распространения COVID-19 среди детей

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Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что коронавирус быстро распространяется среди детей.

По ее словам, среди детского населения на сегодняшний день наблюдается наибольшее распространение и наиболее тяжелое течение болезни.

"Среди детей очень низок уровень иммунитета (от COVID-19. – Прим. ред.), и именно в этих группах, группах невакцинированных, мы видим и наибольшее распространение, и наиболее тяжелое течение", – сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов рассказал, что проявления коронавирусной инфекции у детей могут быть различными. В частности, кроме респираторных явлений, несовершеннолетние способны испытывать нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а также проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой и органами дыхания.

Горелов отметил, что пневмония чаще всего встречается у детей старше семи лет. При этом поражение легких при коронавирусе у подростков может быть таким же, как у взрослых. Эпидемиолог добавил, что тяжелее всего заражение COVID-19 переносят дети до года и подростки, а также несовершеннолетние, имеющие соматическую сопутствующую хроническую патологию или врожденные пороки.