Иммунолог предположил, что "Омикрон"-штамм станет концом пандемии

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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что новый штамм коронавируса "Омикрон" станет окончанием пандемии. Об этом специалист рассказал в интервью ТАСС.
Врач напомнил, что еще год назад говорил о сверхконтагиозном штамме коронавируса. По его мнению, это свойство необходимо вирусу для того, чтобы максимально распространиться по миру.
"Он ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что больше вирус не может на них размножаться", – выразил мнение Жемчугов.
По словам ученого, коронавирус вскоре уйдет в другую популяцию. Он предположил, что таковой могут стать грызуны.
Жемчугов также считает, что вводить новые ограничительные меры не имеет смысла. Как пояснил иммунолог, штамм "Омикрон" способен сыграть роль естественной вакцины.
"Он мощно распространяется, создает очень качественный иммунитет ко всем новым мутациям и обладает чрезвычайно малой летальностью, то есть он практически не убивает здоровых людей. Этим надо воспользоваться, но с умом", – заявил эксперт.
Специалист призвал определять штамм у пациента как можно раньше. Это позволит прогнозировать тяжесть заболевания в каждом конкретном случае, пояснил Жемчугов.
"Акцент в лечении у заразившихся "Омикроном" надо делать на домашней амбулаторной процедуре, госпитализируя заразившихся "Дельтой" и заведомо тяжелых больных", – подытожил ученый.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что на штамм "Омикрон" приходится до 30% случаев заражения коронавирусом в Москве. До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день в России зафиксировано 698 случаев "Омикрона", большинство из которых приходится на столицу.
До этого директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину "Спутник V" не нужно модифицировать под штамм коронавируса "Омикрон". Он подчеркнул, что для защиты от новой разновидности инфекции достаточно вовремя ревакцинироваться "Спутником Лайт".
"Спутник V" эффективен против нового штамма коронавируса "Омикрон" – РФПИ
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