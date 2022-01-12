В Москве на долю "Омикрона" приходится до 30% заражений – Гинцбург

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

На штамм "Омикрон" приходится до 30% случаев заражения коронавирусом в Москве. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вытеснит ли новый штамм коронавируса вариант "Дельта", станет ясно в ближайшее время, добавил он.

Ранее в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства премьер-министр РФ Татьяна Голикова сообщила, что сейчас в России выявлено 698 случаев заражения штаммом "Омикрон". Большая их часть, по ее словам, приходится на Москву.

Между тем Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости COVID-19 ожидается в столице в течение 7–10 дней. Это может оказаться для Москвы наиболее тяжелой волной коронавируса с начала пандемии, подчеркнул мэр.

За минувшие сутки в России подтвердили 17 946 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. В 2 655 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 702 150 случаев коронавируса. От последствий COVID-19 за последние сутки в стране скончались 745 человек, за все время пандемии умерли 318 432.

На Москву пришлось 4 008 случаев коронавируса, на Санкт-Петербург – 1 659, на Московскую область – 1 238, на Ростовскую область – 367, на Свердловскую область – 366, на Краснодарский край – 347, на Пермский край – 300, на Ставропольский край – 293, на Алтайский край – 287, на Сахалинскую область – 276.

