ФМБА сможет наладить производство тест-систем на "Омикрон" в течение 10 дней

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предприятиям Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России понадобится от 7 до 10 дней, чтобы достичь базовой мощности производства новых тестов для выявления штамма коронавируса "Омикрон", сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"За полтора дня мы получили заказы от крупных государственных корпораций, от субъектов РФ, причем от Дальнего Востока до европейской части нашей страны. Рабочий оборот мы обеспечим в течение 7–10 дней", – сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".

Она отметила, что агентство сможет выпускать миллион тест-систем еженедельно, однако в случае необходимости ФМБА способно увеличить производство до двух-трех миллионов.

Тест-систему для выявления штамма коронавируса "Омикрон", разработанную Федеральным медико-биологическим агентством, зарегистрировали в России 11 января. С его помощью можно за полтора часа выявить следы коронавируса в крови, а также определить, каким именно штаммом инфицирован человек – "Дельтой" или "Омикроном".