Мурашко призвал не назначать самостоятельно антибиотики при COVID-19

Фото: depositphotos/VadimVasenin
Не нужно самостоятельно назначать себе или ребенку лечение антибиотиками при коронавирусе. К этому на брифинге по COVID-19 призвал глава Минздрава Михаил Мурашко.
Он отметил, что такая терапия не принесет никакого положительного эффекта, а лишь добавит проблем в случае возникновения осложнений.
Мурашко напомнил, что, если в семье заболел ребенок, ухаживающему за ним родителю нужно перейти на режим больничного листа для минимизации рисков для своих коллег.
"Методические рекомендации по лечению заболевания, вызванного именно этим вариантом ("Омикрон"-штаммом коронавируса. – Прим. ред.), на сегодня откорректированы и доведены до всех медицинских работников, поэтому самый современный опыт сегодня доступен каждому врачу и, соответственно, используется в практике", – подчеркнул Мурашко.
Министр также отметил, что за два года врачи получили большой опыт лечения заболевания. Кроме того, Мурашко рассказал, что медицинские работники активно изучали особенности течения "Омикрон"-штамма коронавируса на протяжении последних двух месяцев.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что первые симптомы заболевания при инфицировании штаммом коронавируса "Омикрон" схожи с симптомами при ОРВИ и гриппе. В связи с этим она рекомендовала гражданам не пытаться диагностировать у себя заболевание самостоятельно, а сразу обратиться к врачу, который сделает специальный тест, доступный сегодня во всех медучреждениях.
В России вдвое выросло число заражений "Омикроном" – Голикова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: