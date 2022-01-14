Мурашко призвал не назначать самостоятельно антибиотики при COVID-19

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Не нужно самостоятельно назначать себе или ребенку лечение антибиотиками при коронавирусе. К этому на брифинге по COVID-19 призвал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он отметил, что такая терапия не принесет никакого положительного эффекта, а лишь добавит проблем в случае возникновения осложнений.

Мурашко напомнил, что, если в семье заболел ребенок, ухаживающему за ним родителю нужно перейти на режим больничного листа для минимизации рисков для своих коллег.

"Методические рекомендации по лечению заболевания, вызванного именно этим вариантом ("Омикрон"-штаммом коронавируса. – Прим. ред.), на сегодня откорректированы и доведены до всех медицинских работников, поэтому самый современный опыт сегодня доступен каждому врачу и, соответственно, используется в практике", – подчеркнул Мурашко.

Министр также отметил, что за два года врачи получили большой опыт лечения заболевания. Кроме того, Мурашко рассказал, что медицинские работники активно изучали особенности течения "Омикрон"-штамма коронавируса на протяжении последних двух месяцев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что первые симптомы заболевания при инфицировании штаммом коронавируса "Омикрон" схожи с симптомами при ОРВИ и гриппе. В связи с этим она рекомендовала гражданам не пытаться диагностировать у себя заболевание самостоятельно, а сразу обратиться к врачу, который сделает специальный тест, доступный сегодня во всех медучреждениях.

