Уровень коллективного иммунитета в Москве снизился на 1,4%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю снизился с 69,9 до 68,5%. Об этом свидетельствуют данные портала "Стопкоронавирус.рф".

К настоящему моменту первым компонентом вакцины против COVID-19 привились 6 814 303 жителя столицы, а полностью вакцинацию прошли 6 475 799 москвичей.

В Подмосковье между тем показатель коллективного иммунитета составил 76,3%, потеряв 0,23%. Полностью привились 4 686 529 жителей региона, а первый компонент препарата получили 4 858 037 человек.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последние пять дней увеличилось на 20,2%. По ее словам, в 21 регионе России показатели заболеваемости превышают средние по стране. Лидируют в этом плане Москва, Санкт-Петербург и Сахалин.

