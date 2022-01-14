Уровень коллективного иммунитета в Москве снизился на 1,4%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю снизился с 69,9 до 68,5%. Об этом свидетельствуют данные портала "Стопкоронавирус.рф".
К настоящему моменту первым компонентом вакцины против COVID-19 привились 6 814 303 жителя столицы, а полностью вакцинацию прошли 6 475 799 москвичей.
В Подмосковье между тем показатель коллективного иммунитета составил 76,3%, потеряв 0,23%. Полностью привились 4 686 529 жителей региона, а первый компонент препарата получили 4 858 037 человек.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за последние пять дней увеличилось на 20,2%. По ее словам, в 21 регионе России показатели заболеваемости превышают средние по стране. Лидируют в этом плане Москва, Санкт-Петербург и Сахалин.
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