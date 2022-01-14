Вакцинация от COVID-19 первым компонентом проведена более 80 млн раз – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вакцинация от коронавируса первым компонентом проведена в России 80 184 717 раз, а втором компонентом – 76 520 840 раз. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%. По данным Оперштаба, за неделю этот показатель вырос с 62,6 до 63,7%.
Голикова рассказала, что самый высокий уровень коллективного иммунитета выявлен в Севастополе (90%), Санкт-Петербурге (83.5%), Карелии (81,9%) и Чукотке (81,1%). При этом в Туве уровень коллективного иммунитета составляет 78,2%, Липецкой области – 77,9%, Мурманской области – 77,3%, а в Подмосковье – 76,3%. Показатель выше 72% зафиксировали в Орловской, Калининградской, Пензенской и Тюменской областях, а также в Республике Хакасии.
"Ситуация по COVID-19 улучшилась в девяти российских регионах, в восьми – осложнилась из-за снижения охвата тестированием", – сказала Голикова.
Она добавила, что комплексную оценку эпидемиологической ситуации дает тепловая карта портала стопкоронавирус.рф.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что первые симптомы заболевания при инфицировании штаммом коронавируса "Омикрон" схожи с симптомами во время ОРВИ и гриппа. В связи с этим она рекомендовала гражданам не пытаться диагностировать у себя заболевание самостоятельно, а сразу обратиться к врачу, который сделает специальный тест, доступный сегодня во всех медучреждениях.
Вирусолог рассказал, как защититься от "Омикрона"
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