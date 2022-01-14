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Общество

18:54

Риск повторного заражения COVID-19 из-за "Омикрона" возрастает в 5 раз – Мурашко

общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Риск повторного заражения коронавирусом из-за "Омикрон"-штамма возрастает в пять раз. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на брифинге по COVID-19.

Он напомнил, что ранее этот показатель был на уровне 0,74%.

"Сейчас уже появились публикации о пациентах, которые ранее перенесли новую коронавирусную инфекцию, риск повторного заражения возрастает до пяти раз уже сегодня", – подчеркнул Мурашко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек, который встретился с "Омикрон"-штаммом коронавируса, становится заразным уже в первые сутки. По ее словам, человек может не чувствовать себя плохо, но уже быть заразным, из-за этого становится высоким и риск распространения коронавируса.

Попова подчеркнула, что заразность нового вида коронавируса по сравнению с другими вариантами выше от трех до семи раз. Она также рассказала, что средний инкубационный период составляет от двух до пяти дней.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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