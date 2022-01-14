Голикова рассказала, как иностранцу получить сертификат о вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пока нет взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, иностранец может сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге по COVID-19.
Она подчеркнула, что в настоящее время ведется работа с иностранными государствами по вопросу признания сертификатов.
"Либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может, приехав в РФ, также пройти тест на антитела и при наличии антител получить документ сроком действия на 6 месяцев", – сказала Голикова.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России увеличилась на 20,2% за последние пять дней. По ее словам, в 21 регионе России показатели заболеваемости превышают средние по стране. Лидируют в этом плане Москва, Санкт-Петербург и Сахалин. Рост заболеваемости продолжается в 37 субъектах РФ, заключила замглавы кабмина, обратив внимание на серьезность ситуации.
В случае ухудшения эпидситуации сроки сертификатов могут изменить – Голикова
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