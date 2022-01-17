Собянин осмотрел новые линии на Царицынском молочном комбинате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел новые линии по производству детского питания на Царицынском молочном комбинате компании "Вимм-Билль-Данн".

Мэр Москвы рассказал о работе по привлечению инвестиций и импортозамещению. В частности, он напомнил о системе офсетных контрактов, один из которых заключен с "Вимм-Билль-Данн". Такой договор предусматривает обязательства по закупке продуктов на обмен на инвестиции и создание импортозамещающих производств.

"Мы обязаны в течение 10 лет закупить у "Вимм-Билль-Данн" детское питание, а они в свою очередь создают уникальные производства мирового уровня, импортозамещение продукции, которая ранее поступала в Москву из других стран, и проводят модернизацию действующих производств", – объяснил Сергей Собянин.

Градоначальник поблагодарил коллектив Царицынского молочного комбината за сотрудничество и отметил участие предприятия в региональных программах обеспечения москвичей продуктами, в том числе для детей.