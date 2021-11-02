Более тысячи промышленных предприятий открылись в Москве за 11 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За последние 11 лет на территории столицы были зарегистрированы и начали работу 1 150 новых промышленных предприятий, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, новые предприятия, открывшие свои производства в городе за эти годы, привлекли в экономику Москвы 8,5 миллиарда рублей и дали более 42 тысяч рабочих мест инженерам, конструкторам, строителям и ученым.

Больше всего новых организаций открылось в сфере радиоэлектроники и приборостроения – 190. Как заметил Ефимов, на сегодняшний день в этой отрасли в общей сложности работает 412 компаний, в которых трудятся почти 100 тысяч человек.

Также в число лидеров вошла медицинская промышленность – с 2010 года в Москве было зарегистрировано около 100 новых компаний.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в свою очередь, рассказал, что город оказывает поддержку предприятиям, которые хотят начать работу на территории Москвы.

К примеру, с 2016 года в столице действует механизм предоставления земли в аренду без торгов. Только с начала этого года приняли 12 решений о выделении земельных участков общей площадью свыше 11 гектаров. В реализацию этих проектов инвесторы вложат более 8 миллиардов рублей и создадут свыше 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Если производство имеет стратегическое значение для Москвы, к примеру, выпускает лекарства или детское питание, то город может заключить офсетный контракт и гарантировать сбыт продукции в течение определенного времени.

Сегодня столица подписала уже пять таких контрактов. За счет этого появятся заводы по производству лекарств, медицинских изделий и детского питания. Это обеспечит москвичей доступной и качественной продукцией, а на предприятиях появятся новые рабочие места. Инвестиции в проекты составляют 12,9 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в развитие участка бывшей промышленной зоны Бирюлево площадью 42 гектара инвестор вложит около 210 миллиардов рублей. Владимир Ефимов напомнил, что работы проведут в рамках программы "Индустриальные кварталы". По его словам, ожидаемый бюджетный эффект от проекта – свыше 30 миллиардов рублей в год.

Благодаря реорганизации в Бирюлеве Западном для москвичей появится почти 13 тысяч новых рабочих мест. Сейчас там расположены склады и автосервисы. Планируется же возвести почти 915 тысяч квадратных метров недвижимости. Строительство первых объектов начнется уже в 2023 году.