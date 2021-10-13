На территории бывшей промзоны Бирюлево создадут около 13 тысяч рабочих мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В развитие участка бывшей промышленной зоны Бирюлево площадью 42 гектара инвестор вложит около 210 миллиардов рублей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что работы проведут в рамках программы "Индустриальные кварталы". По его словам, ожидаемый бюджетный эффект от проекта – свыше 30 миллиардов рублей в год.

Благодаря в реорганизации в Бирюлеве Западном для москвичей появится почти 13 тысяч новых рабочих мест. Сейчас там расположены склады и автосервисы. Планируется же возвести почти 915 тысяч квадратных метров недвижимости. Строительство первых объектов начнется уже в 2023 году.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что современные высокотехнологичные предприятия займут 457,25 тысячи квадратных метров. Здесь появятся научно-исследовательские и инновационные центры и проектные институты.

Кроме того, планируется построить спортивные комплексы, банки, магазины и другие общественно-деловые объекты.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит Москве получить порядка 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

Ранее сообщалось, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ построят детский сад с необычным фонарем. Каждая группа дошкольников получит собственное помещение со спальными и игровыми комнатами, а во дворе детсада установят теневые навесы, качели, обустроят песочницы и спортивные площадки.